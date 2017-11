Iedereen heeft een verhaal. Groots en meeslepend of juist klein en ontroerend. Annemieks beste vriendin (en tegelijk buurvrouw) scheidde van haar man, haar kinderen gingen de deur uit en ze verloor haar baan. Daardoor werd ze erg eenzaam.



Annemiek (58): “Ze werd mijn buurvrouw toen we allebei nog kleine kinderen hadden. We hadden het gezellig, zoals goede buren het kunnen hebben. Maar we konden ook bij elkaar terecht als we problemen hadden. En zo werd ze langzamerhand mijn beste vriendin. In de periode dat haar oudste dochter ging studeren in een andere stad, is haar man bij haar weggegaan. Mijn vriendin was kapot, maar ze had nog een dochter thuis en dat hield haar op de been. 3 jaar later ging ook haar andere dochter het huis uit, net in de tijd dat mijn beide zonen op kamers gingen.”

Steeds eenzamer

“Voor mijn man en mij begon een nieuwe fase die veel leuke dingen met zich meebracht. Bij mijn vriendin lag dat anders. Ze verloor haar baan bij een reorganisatie en vanaf dat moment was ze alleen nog maar thuis. De boodschappen liet ze door de supermarkt bezorgen, wat ze verder nodig had, bestelde ze online. Het viel me op dat ze steeds eenzamer werd. Het beetje familie dat ze had, woonde aan de andere kant van het land, en behalve mij had ze eigenlijk geen vriendinnen. Als ik een paar dagen geen tijd voor haar had door mijn werk of omdat ik andere dingen deed, wist ik dat ze niemand zag. Ondertussen werd ze steeds dikker. Er stond altijd wel een doos bonbons op tafel, en als ze geen zin had om iets aan het eten te doen, at ze haar trek weg met cake en puddinkjes en koekjes. Het is onwaarschijnlijk hoe snel iemand aan kan komen.”

Zo mooi en vredig

“Soms moest ik haar met de auto ergens naartoe brengen, want met het openbaar vervoer kon ze niet meer omdat lopen steeds moeilijker ging. Haar dochters schaamden zich voor haar, ze kwamen haar elke maand wel een paar keer opzoeken maar met haar de deur uit wilden ze niet. Dat wilde ze zelf ook niet, want ze dacht dat iedereen naar haar keek. Natuurlijk ging het niet goed met haar gezondheid, ze kreeg kwalen die met haar omvang te maken hadden. Ze slikte medicijnen en moest afvallen, wat natuurlijk niet lukte. Maar een maagverkleining wilde ze niet. ‘Wat wil je dan wel?’, vroeg ik aan haar. Ik zal nooit vergeten hoe ze keek toen ze zei: ‘Ik wil het liefste dood.’ 1 jaar later is ze in haar slaap overleden. Ze woog toen ruim 140 kilo denk ik en ze lag er zo mooi en vredig bij als ik haar nooit eerder heb gezien.”

Berichten van Libelle gratis ontvangen op WhatsApp? Meld je nu aan!

BEKIJK OOK DEZE VIDEO: In Zeg nou zelf vertellen vrouwen wat ze écht denken. In deze aflevering is de stelling: ‘Te dik zijn is je eigen schuld’.

[sm-video-embed] [/sm-video-embed]

Interview: Tineke Beishuizen. Beeld: iStock