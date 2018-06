In deze stad is dit jaar de landelijke intocht van Sinterklaas

Wij weten ook wel dat 5 december nog héél ver weg is, maar om op tijd alle maatregelen te kunnen treffen die nodig zijn om cadeautjes voor 17 miljoen mensen over het land te verspreiden, maakt Sinterklaas nu al bekend waar hij dit jaar aanmeert.

Hollandser kan eigenlijk niet, want Sinterklaas vaart dit jaar met zijn stoomboot richting de Zaanse Schans. Hij komt op 17 november aan in Nederland, in Zaandijk om precies te zijn, waarna de Sint per paard naar de Zaanse Schans rijdt.

Hoewel de NTR eerder dit jaar klaagde dat niemand zich wilde aanmelden om Sinterklaas dit jaar te verwelkomen na de onregelmatigheden in Dokkum vorig jaar, werden ze na deze oproep juist ‘overstelpt met aanmeldingen’.

Bron en beeld: ANP.