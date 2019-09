Inzamelingsactie voor ernstig zieke baby Pia groot succes in België

In België is een bijzondere inzamelingsactie voor de 9 maanden oude baby Pia een waanzinnig succes. Het meisje heeft een zeldzame spierziekte en kan alleen genezen met een medicijn dat in Europa nog niet vergoed wordt.

De 9 maanden oude Pia lijdt aan een zeldzame spierziekte. 3 keer per jaar krijgt het meisje een prik in het ruggenmerg, wat heel pijnlijk is voor een baby’tje. Het middel houdt haar op de been, maar mag maar tot 2 jaar oud toegediend worden. Daarom is er nu een ander medicijn voor het meisje nodig: zolgensma. Deze eenmalige injectie wordt nog niet erkend in Europa en daarom is er 1,9 miljoen euro nodig om het meisje te redden. Om dat bij elkaar te krijgen, zijn de ouders van het meisje maandag een sms-actie gestart. Inmiddels zijn er al 972.000 sms’jes voor Pia verstuurd en is samen met de opbrengst van eerste acties, de benodigde €1,9 miljoen binnen.

Kosten

Normaal gesproken rekenen telecomproviders kosten voor het versturen van een sms, maar omdat dit voor een goed doel is, laten ze die kosten achterwege. Daardoor had de familie minder berichtjes nodig dan ze van tevoren dachten. “We zijn nog nooit zo hoopvol geweest dat we Pia kunnen redden. Hier zijn geen woorden voor”, zeggen de ouders in een reactie.

Amerika

Omdat het medicijn nog geen Europese erkenning heeft, moet het gezin waarschijnlijk naar Amerika reizen voor de eenmalige behandeling. Frankrijk en Portugal lopen al wel voor met dit medicijn, dus er is misschien ook een kans dat ze in een van deze 2 landen terecht kunnen.

Ook doneren voor Pia? Vanuit Nederland kun je niet sms’en, maar via de speciale website kan ook vanuit het buitenland gedoneerd worden.

Bron: HLN.be. Beeld: iStock