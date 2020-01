Het is officieel: dít wordt onze inzending voor het Songfestival 2020

Het hield de gemoederen de afgelopen dagen flink bezig: wie mag ons land vertegenwoordigen op het Songfestival 2020 in Rotterdam? Vrijdag maakt Avrotros officieel bekend wie deze schone taak krijgt toebedeeld.

De geruchten blijken waar: het is Jeangu Macrooy die voor Nederland zoveel mogelijk douze points mag gaan binnenhalen. En we hopen natuurlijk dat dat hem – net als Duncan Laurence – aardig goed gaat lukken.

Advertentie

Dat bevestigt de selectiecommissie vrijdag in radioprogramma Humberto op Radio 1. Je kunt de 27-jarige zanger kennen door zijn rol als Judas in The passion van 2018, of uit zijn optredens tijdens De wereld draait door.

Schot in de roos

De directeur van Avrotros laat weten dat ze al langer een ‘oogje hadden’ op Jeangu. “Zijn sound is goed én hij is internationaal onderscheidend”, vertelt hij. Over het liedje dat Jeangu instuurde, was de selectiecommissie razend enthousiast. “Het was een schot in de roos. We zijn blij dat Jeangu er samen met ons voor wil gaan.”

Droom die uitkomt

De zanger voelt zich ‘onbeschrijfelijk vereerd’ dat hij is uitgekozen voor het Songfestival 2020. “Het is een droom die uitkomt en het mooiste dat ooit op mijn pad is gekomen”, laat hij trots weten. Samen met zijn team staat de zanger ‘te springen om iets neer te zetten waar Nederland trots op kan zijn’.

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron & beeld: Songfestival