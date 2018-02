Ireen Wüst neemt drastisch besluit na goud op 1500 meter

Ireen Wüst heeft het opnieuw gedaan: op de 1500 meter op de Olympische Spelen in Pyeongchang heeft ze haar vijfde gouden medaille gewonnen.

Haar tijd (1:54:35) op de ijsbaan van Gangneung was snel genoeg om voor de eerste plaats. Voor de vierde keer op rij won ze Olympisch goud op deze afstand. Ze stond niet als enige Nederlandse op het podium: de eveneens Hollandse Marrit Leenstra won brons, zilver was voor de Japanse Miho Takagi.

Ontlading

Na haar race waren het een aantal spannende minuten voor Wüst omdat ze niet wist of deze tijd snel genoeg was voor het goud. Toen bleek dat ze de snelste was, was de ontlading bij Wüst dan ook groot. Na de huldiging vertelt ze bij de NOS: “Als het dan lukt, is het echt fantastisch.”

Cirkel is rond

Ook vertelde ze dat het juist vandaag extra bijzonder is omdat ze exact 12 jaar geleden haar eerste gouden medaille won en het vandaag nou ook net de 12e van de maand is. “De cirkel is rond”, zei Wüst daarop.

Laatste keer

Volgens haar trainer is de cirkel zelfs “ronder dan rond”. Dat blijkt ook uit de opvallende uitspraak die Wüst na haar wedstrijd deed: “Dit zijn mijn laatste Olympische Spelen”, vertelde ze tegen een verslaggever van de NOS.

Olympische medailles

En wat een fenomenaal afscheid is het voor Ireen: de Spelen zijn dan nu al een groot succes met goud op 1500 en zilver op de 3.000 meter (haar tiende medaille). Ze zal ook nog meedoen aan de 1000 meter en de ploegachtervolging.



Bron: RTLNieuws.nl. Beeld: ANP