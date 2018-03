Ireen Wüst in tranen na eerbetoon van Guus Meeuwis

Ireen Wüst greep gister naast de wereldtitel. Daar baalde ze ontzettend van, maar de tranen vloeiden pas ná het verlies – mede door Guus Meeuwis.

De zanger zong zijn ultieme hit Brabant speciaal voor Ireen, in het bijzijn van een stadion vol fans. En dat raakte een gevoelige snaar bij de Brabantse schaatster, bleek wel.

Zevende wereldtitel

Ireen verloor gister op de 5.000 meter tijdens de WK allround in Amsterdam, van haar Japanse tegenstander Miho Takagi. Het was zo mooi geweest: als ze wel gewonnen had, had ze daarmee haar zevende wereldtitel binnengesleept. Maar helaas. “Ik heb gestreden tot de laatste meter, maar goud zat er helaas deze keer niet in.” Na het eerbetoon van Guus Meeuwis, zei Ireen ontroerd: “Ik heb genoten, van het Olympisch stadion, van het schaatsen in de openlucht en van de fans. Bedankt.”

Laatste Olympische Spelen

Vorige maand won Ireen Wüst haar vijfde gouden medaille op de 1.500 meter tijdens de Olympische Spelen in PyeongChang. Toen kondigde ze ook aan dat dit haar allerlaatste Olympische Spelen zouden zijn.

Bron: RTL Nieuws. Beeld: ANP

