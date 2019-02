Ireen Wüst herdenkt overleden Paulien van Deutekom op heel bijzondere manier

De afgelopen weken waren erg zwaar voor Ireen Wüst. Ze heeft haar beste vriendin en oud-schaatsster Paulien van Deutekom verloren. Om haar te herdenken is ze samen met nog 7 oud-schaatssters een stichting gestart.

Paulien van Deutekom is begin januari op 37-jarige leeftijd overleden aan longkanker. Paulien was de beste vriendin van Ireen, haar maatje. “Een mooiere vriendschap kun je je niet wensen”, vertelde Ireen zelfs een keer. Er waren weinig mensen die voor Ireen zo dichtbij stonden als zij. Om alle herinneringen aan Paulien in leven te houden, krijgt Paulien nu een eigen stichting.

Team Nuyt

“We hebben een groep van negen dames, Team Nuyt”, vertelde Ireen eerder in De wereld draait door. “En toen bekend werd dat Paulien ziek was, moesten we de jaarlijkse wintersport verplaatsen.” Elk jaar gaat deze hele vriendinnengroep, bestaande uit negen (oud-)schaatssters, naar Inzell voor een skitripje. Afgelopen jaar werd het skitripje dus verplaatst. In plaats daarvan hebben ze zo veel mogelijk tijd samen door proberen te brengen.

Foundation

Anderhalve maand na het overlijden van Paulien is Team Nuyt alsnog naar Inzell gegaan. Dit keer met z’n achten, maar wel met een heel bijzondere reden. “Vanaf nu online: de Paulien van Deutekom Foundation! Heel bijzonder moment. We gaan ons inzetten om zoveel mogelijk geld in te zamelen ten behoeve van onderzoek naar longkanker”, schrijft Ireen bij een vrolijke foto van alle schaatsvriendinnen bij elkaar op wintersport. De vriendinnen dragen allemaal een felgele wintersportjas voor Paulien.

Schaatskleding

Op de website Team Nuyt in actie van de Paulien van Deutekom Foundation kunnen mensen schaatskleding kopen. Het geldt dat hiermee wordt ingezameld, gaat naar longonderzoek. “Doneren mag altijd!” Wat een mooi initiatief!

