Irene Moors laat zien dat ze in 30 jaar tijd bijna niets veranderd is

Irene Moors is al sinds de jaren 90 te zien op televisie. Ze werd bij het grote publiek echt bekend als presentatrice van ‘Telekids’. Op Instagram blikt ze vandaag terug naar die tijd met een bijzondere foto.

De presentatrice deelt een bekende foto uit haar Telekids-tijd, maar het leuke aan deze foto is dat de foto zo bewerkt is dat de Irene van toen en de Irene van nu samen op de foto staan. Dan zie je pas echt goed dat ze in 30 jaar tijd eigenlijk bijna niet veranderd is:

Beeld: ANP.