Pianiste Iris Hond vertelt eerlijk over haar affaire met Marco Borsato

Onlangs werd bekend dat Marco Borsato (52) en pianiste Iris Hond (32) enkele jaren geleden een korte affaire hebben gehad.

Nu laat Iris aan Privé weten dat het puur ging om ‘een vluchtig contact’ en dat zij een relatie niet zag zitten.

Advertentie

Kortstondig

Iris legt uit dat zij en Marco in eerste instantie gewoon goede vrienden waren. “We konden goed met elkaar praten in een periode waarin het in ons beider leven ontzettend moeilijk liep. Ergens in dat contact is het toen verder gegaan dan we vooraf hadden gedacht”, legt de pianiste uit. “Dat had niet moeten gebeuren, maar we kunnen het niet meer terugdraaien. We hebben erkend wat er is gebeurd en benadrukt dat het kortstondig was.”

Niet de intentie

Het zou ook nooit zijn uitgelopen op een langdurige relatie, zegt ze. “Zover is het nooit gekomen en dat was ook de intentie niet.” Marco en Iris hebben elkaar na de kortstondige affaire een tijdje niet gezien. “De eerste keer was pas in 2016, 3 jaar nadat het allemaal was voorgevallen.”

Fout erkend

Toch hebben ze elkaar nooit echt ontlopen. Volgens Iris konden ze elkaar altijd in de ogen blijven aankijken. “Omdat we onze fout erkenden. Ook Leontine wist het al vrij snel en zij en Marco hebben het met elkaar besproken. Daar was ik natuurlijk niet bij.”

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de leukste nieuwsbrief van Nederland!

Bron: RTL Boulevard. Beeld: Talpa