Iris Hond openhartig over periode na uitlekken van affaire

Nadat haar affaire met Marco Borsato aan het licht kwam, kreeg Iris Hond (32) de nodige kritiek over zich heen. In het programma Koffietijd vertelt de pianiste voor het eerst openhartig over de moeilijke periode na het uitlekken van de affaire.

Iris laat weten dat het vooral haar muziek was die haar er doorheen heeft gesleept.

Vraag naar affaire

De pianiste zat bij Koffietijd om te vertellen over haar voorstelling ‘Home’ waarmee ze een stem geeft aan mensen die op zoek zijn naar geborgenheid, een veilige plek of een thuis. Presentatrice Loretta Schrijver kon het niet laten om iets over de affaire te vragen. Zo vroeg ze of Iris in de periode na het uitlekken van de affaire veel aan haar piano heeft gehad.