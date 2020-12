België en Duitsland beginnen eind december al met vaccineren, terwijl minister Hugo de Jonge donderdag aankondigde dat in Nederland de eerste vaccinatie pas op 8 januari wordt gezet. Waarom zo laat?

EU-voorzitter Ursula vond der Leyen maakte donderdag bekend dat landen binnen de Europese Unie eind december kunnen en mogen beginnen met vaccineren. België laat weten meteen na de kerst de starten met de eerste inentingen en Duitsland is ook van plan dit jaar nog te beginnen.

In Nederland gaat dat nog wel even duren. Eerst leek het 4 januari te worden, maar de eerste vaccinatiedag is inmiddels al doorgeschoven. Als het Pfizer-vaccin aanstaande maandag wordt goedgekeurd, beginnen we pas 8 januari met vaccineren. Dat laat zorgminister Hugo de Jonge weten in een kamerbrief.

Aanstaande maandag besluit de European Medicines Agency (EMA) of het nieuwe vaccin wordt goedgekeurd. Twee dagen later neemt de Europese Commissie een besluit over de markttoelating en een dag later brengt de Gezondheidsraad een spoedadvies uit over de inzet van het vaccin bij de verschillende doelgroepen.

Zorgvuldige planning

Volgens De Jonge is dit de snelst haalbare planning van de GGD en het RIVM. Veel stappen kunnen pas gezet worden als de informatie vanuit de EMA bij de goedkeuring binnen is. De informatie vanuit de EMA, het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen en de Gezondheidsraad moet nog worden verwerkt in een medische richtlijn van het RIVM, alle IT-systemen en in de belscripts. Deze belscripts zullen de medewerkers van het GGD-callcenter gaan hanteren en zullen de medewerkers op de priklocatie gebruiken. Ook dit kost allemaal tijd, waardoor Nederland pa begin januari kan starten met vaccineren.

Uiteraard is het de bedoeling dat deze planning zorgvuldig, veilig en verantwoord is en dat kost tijd. “Uiteindelijk is een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad ons doel. Dat bereiken we alleen als mensen vertrouwen hebben in het vaccin en in het proces van vaccinatie”, schrijft De Jonge.

Het Verenigd Koninkrijk

In het Verenigd Koninkrijk zijn ze vorige week al begonnen met het vaccinatieprogramma. Inmiddels zijn er ongeveer 140.000 vaccins verstrekt, wat neerkomt op dagelijks 20.000 vaccins per dag. Als ze in dit tempo zouden doorgaan, dan duurt inenten een paar jaar. Met 20.000 inentingen per dag, kom je uit op zo’n 7,3 miljoen vaccins per jaar. Engeland heeft 60 miljoen inwoners, dus dat duurt wel even. Bovendien zijn er wat ict-problemen, waardoor huisartsen niet zien wie al een vaccinatie heeft gekregen en wie niet.

