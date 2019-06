Irma Knol viert 53e verjaardag met prachtige bikinifoto

Hoera! Maandag blaast Libelle TV vlogger Irma Knol 53 kaarsjes uit. Om dit te vieren, deelt ze een prachtige bikinifoto op Instagram.

Bij de foto plaatst ze een bijzondere en persoonlijke boodschap aan haar volgers.

Trots op lichaam

Irma Knol is moeder van 3 kinderen en heeft flink wat persoonlijke gevechten overwonnen. Dat is dan ook de reden dat de blondine op haar verjaardag een foto in bikini op Instagram plaatst. Irma schrijft: “Waarom een foto in bikini? Ik zie dat mijn lichaam niet meer strak is zoals 30 jaar geleden. Maar ik ben wel trots op mijn lichaam zoals het is, veel meegemaakt met mijn lichaam.”

Niet perfect

De jarige Irma vervolgt haar boodschap: “3 kinderen gekregen, 3 miskramen, geen baarmoeder meer, maar ik ben wie ik ben en dat is het. Ik accepteer mij zoals ik ben en ben trots op mijzelf. Met rimpels en niet meer het perfecte lichaam, maar goed zoals het is. Ik hoop oprecht dat iedereen trots kan zijn op zichzelf hoe je er ook uitziet, uiteindelijk gaat het erom hoe je van binnen bent!” En zo is het, Irma. Gefeliciteerd!

