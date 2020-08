Helaas: gebarentolk Irma Sluis is niet aanwezig bij de persconferentie

Slecht nieuws voor de trouwe fans van Irma Sluis. De geliefde gebarentolk is donderdagavond niet aanwezig bij de persconferentie van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge. Dat meldt NOS donderdagmiddag in een persverklaring.

Haar plaats wordt ingenomen door een andere tolk.

Persconferentie over coronavirus

De persconferentie wordt gehouden om de stand van zaken rondom het huidige coronavirus te bespreken. De afgelopen periode is er namelijk weer een stijgend aantal besmettingen waargenomen. Er is al duidelijk welke onderwerpen centraal zullen staan tijdens de persconferentie: de introductieweken van nieuwe studenten en de eventuele testlaan op luchthaven Schiphol. Met deze testlaan kunnen reizigers zich bij aankomst op de luchthaven direct laten testen op het coronavirus.

Irma Sluis

Irma Sluis werd in één klap beroemd tijdens een eerdere soortgelijke persconferentie. Het door haar gemaakte gebaar voor het woord ‘hamsteren’ ging viral, wat ervoor zorgde dat ze geschiedenis schreef. Wie voor Irma in de plaats op televisie verschijnt tijdens de persconferentie donderdagavond, is nog niet bekend. Ook is niet precies duidelijk waarom Irma er niet bij is. Misschien heeft ze andere verplichtingen, of geniet ze van een welverdiende vakantie.

De corona-persconferentie is donderdag 6 augustus om 19.00 uur live te zien op NPO 1, RTL 4 en SBS 6.

Bron: Televizier. Beeld:Brunopress