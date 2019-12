Déze BN'er is uitgeroepen tot 'irritantste BN'er in een reclame'

“Ik was altijd doodsbang voor inbrekers, zelfs met Sjors voor de deur.” Je hoort het Marijke Helwegen nog zeggen in die vervelende reclame. Niet voor niets dat Marijke de Loden Leeuw heeft gewonnen voor meest irritante BN’er in een reclamespotje.

Dat werd maandagavond bekendgemaakt in een uitzending van Radar.

Bijna de helft

In de reclame prijst Marijke een anti-inbraakdeurstrip van het bedrijf SecuStrip aan. “Ik was altijd doooodsbang voor inbrekers, zelfs met Sjors voor de deur”, zegt ze in het beruchte spotje. Kijkers konden haar boodschap niet echt waarderen, maar liefst 45% van de kijkers koos dan ook voor het spotje met Marijke. Ze bleef daarmee Sjaak ‘Koning Toto’ Swart (29%) en Paul Haenen (26%) met zijn spotje voor Pricewise voor.

Een eer

Of Marijke het erg vindt om deze prijs te winnen? Niets is minder waar. Marijke zegt het “een eer” te vinden om de prijs te krijgen en er zeker niet wakker van te liggen. “Ik bevind me ook nog eens in een goed rijtje, want mijn lievelingszangers Jan Smit, René Froger en Ali B hebben de prijs voorafgaande jaren gewonnen. Dan doe ik het wel aardig hoor.”

Snoepjes

De Loden Leeuw voor het meest irritante reclamespotje is voor Haribo, dat er met een kleine meerderheid van de stemmen (51 procent) met de ‘winst’ vandoor ging. In de reclame van de snoepfabrikant spelen volwassen kantoormedewerkers tijdens een vergadering met snoepjes en worden hun stemmen nagesynchroniseerd door kinderen. De spotjes van Lampdirect (30%) en Hornbach (19%) eindigen op plaats 2 en 3.

Bron: Radar, ANP. Beeld: ANP