Dít zijn de irritantste voicemailberichten die je te horen kunt krijgen

Vandaag is het ‘absurde antwoordapparaatberichtendag’. Ja, zo kunnen we elke dag wel een dag bedenken, maar toch is dit een dag om even stil te staan bij voicemailberichten.

Want een voicemailbericht is een bericht dat we regelmatig voorbij horen komen. Vaak een standaardbericht als: “Ik ben er even niet, laat een boodschap achter en ik bel je terug!”, maar af en toe komen er ook berichten voorbij waar we he-le-maal gek van worden. We noemen:

1. “Laat je bericht achter na de…” *piep*.

2. “Hoi! Hoe gaat het….? Ha, grapje! Dit is mijn voicemail, ik ben er even niet!”, terwijl je al begonnen bent met praten.

3. “Met -naam-, ik ben er even niet!” …zelfde verhaal als nummer 2.

4. 4 minuten aan achtergrondgeluid van iemand die niet door had dat hij of zij de boodschap aan het inspreken was.



5. Kinderen die de boodschap van hun moeder of vader ingesproken hebben. Leuk als oma belt, maar niet altijd heel handig.



6. We moeten toegeven: geen voicemailbericht, maar een telefoon die eindeloos over kan gaan…daar worden we ook niet heel vrolijk van.

Beeld: iStock.