Is het waar, maakt déze band een comeback?

Wie naar de site van deze band gaat, ziet daar een mysterieuze timer die langzaam aftelt. Ook heeft de band een Instagramaccount aangemaakt, waar ze 9 roze afbeeldingen hebben geplaatst.

Wat heeft dit te betekenen? Zou Krezip een comeback maken?

Aftellen

Krezip is sinds 2009 uit elkaar, maar morgenavond om half 8 lijkt de Tilburgse band met een aankondiging te komen. Veel mensen op Twitter speculeren over een reünie op Pinkpop, wat deze zomer 50 jaar bestaat. Anderen denken dat de band misschien wel weer voorgoed bij elkaar komt.

Voor het antwoord zullen we helaas toch echt moeten wachten tot morgenavond…

This is not a drill: Krezip telt af naar morgenavond half acht en opent een Instagram-account.https://t.co/60Mi52Uqodhttps://t.co/WSVpHIs5Ah #krezip #krezipreunie #perzik

— Domien Verschuuren (@Domien) 27 januari 2019