Dít is de nieuwe 'groepsfoto' van GTST

Het 28e seizoen van GTST gaat bijna weer beginnen en daarom is er een officiële nieuwe foto van de cast vrijgegeven.

Morgen is het zover: dan weten we hoe het afloopt met de brand bij Boks.

Wie staan er allemaal op

Eigenlijk verklapt het wel al een boel, dit plaatje. Want zo is het te zien wie er wel of niet terugkeert naar Meerdijk na de brand… Op Facebook krijgt de foto al meer dan 1,6 duizend likes. Gelukkig zien we ook een heleboel vertrouwde gezichten op de foto staan. Want een GTST zonder Ludo en Janine, dat zou toch wat zijn.

Bron: Shownieuws. Beeld: ANP