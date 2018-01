Dít is de vrouw achter de populaire juf Ank uit 'De Luizenmoeder'

Sinds een paar weken is ze de bekendste juf van Nederland: juf Ank. De juf uit de serie ‘De Luizenmoeder’ wordt gespeeld door actrice Ilse Warringa. Maar wie is zij eigenlijk?

Vraag je iemand naar actrice Ilse Warringa (42), dan gaat er waarschijnlijk niet zo snel een lichtje branden, maar noem je juf Ank dat weet een groot gedeelte van de Nederlanders maar al te goed over wie je het hebt. Met ‘De Luizenmoeder’ beleeft de actrice haar grote doorbraak, maar toch is ze al flink wat jaren bezig.

Films en series

De actrice uit Dalfsen, die inmiddels in Amsterdam woont, mag dan niet een van Nederlands’ bekendste actrices zijn, toch zou je haar al kunnen kennen. Warringa speelde onder andere in de series ‘Toren C’, ‘A’DAM – E.V.A.’, ‘Het Klokhuis’, ‘Vechtershart’ en ‘Soof’ en was te zien in films als ‘Rokjesdag’ en ‘Onze Jongens’. Toch is ‘De Luizenmoeder’ de serie waarmee ze echt is doorgebroken. Daarover zegt ze tegen het AD: “Het ontroert me dat veel mensen datzelfde gevoel voor humor blijken te hebben. Dat ze schaamteloos kunnen lachen om grappen over huidskleur of spleetogen. Het is heerlijk om juf Ank te spelen. Om alles hardop te kunnen zeggen waar politiek correct Nederland van op tilt slaat.”

Foto’s

Juf Ank heeft haar kapsel elke dag strak in de knot, maar zelfs lijkt Ilse wat minder ‘stijf’ te zijn. Wanneer we een kijkje nemen op haar social media-accounts valt er een ding op: ze zit niet stil. De ene na de andere personages komen voorbij. Maar juf Ank is en blijft onze favoriet:



Bron: AD.nl. Beeld: Twitter.