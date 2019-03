Isa Hoes openhartig over band met haar moeder

Na Toen ik je zag en Te lijf heeft schrijfster en actrice Isa Hoes een nieuw boek uitgebracht. Het is je moeder heet haar nieuwste creatie en is een bundeling van verhalen over allerlei soorten moeders.

Dinsdag kreeg Isa het eerste exemplaar van het boek uitgereikt. Dat vierde ze met dierbaren. Voor de gelegenheid sprak ze ook over haar eigen moeder en gezin.

Alles delen

Isa’s moeder overleed in 2010 op 82-jarige leeftijd. Tegenover Shownieuws is Isa openhartig over de band die ze met haar had. “Mijn moeder en ik hadden een interessante relatie. Ik praatte veel en deelde bijna alles. Mijn moeder vond dat soms heel heftig, zeker toen ik wat ouder werd. Dan dacht ze: moet dit allemaal gedeeld worden met mij?”, lacht Isa.

Zo ontstond ook de naam van haar nieuwste boek. Als haar moeder het heftig vond dat Isa alles met haar deelde, mondde dat soms uit in pittige discussies. Isa: “Mijn moeder barstte dan in tranen uit, waarop mijn vader zei: ‘het is je moeder!'”

Zichzelf zijn

Inmiddels is Isa zelf moeder van twee kinderen, zoon Merijn (20) en dochter Vlinder (13). Isa wil haar koters vooral meegeven dat ze zichzelf mogen zijn. Ze straalt als ze het heeft over haar kroost. “Ik ben echt een Joodse moeder, ik wil mijn kinderen heel dicht bij me houden.”

Sinds 2010 voedt Isa haar kinderen alleen op. In dat jaar beroofde haar man Antonie Kamerling zich van het leven. Isa schreef daar het boek Toen ik je zag over.

Het is je moeder

Het nieuwste boek van Isa is een bundel die door haar is samengesteld. Ze selecteerde de mooiste fragmenten Nederlandstalig proza over moeders. Het zetten haar zelf ook aan het denken: wat maakt een moeder tot een goede moeder? Moet zij een rots in de branding zijn, of vooral autoriteit uitstralen?

Bron: Shownieuws.