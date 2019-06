Isa Hoes herdenkt haar trouwdag met Antonie met prachtige foto's

Het is alweer 22 jaar geleden dat Isa Hoes haar jawoord gaf aan Antonie Kamerling. Op Instagram deelt ze een paar prachtige plaatjes van deze mooie dag.

“26 juni 1997”, schrijft ze bij de kiekjes van hun huwelijk dat plaatsvond in Venetië. Antonie Kamerling in pak en Isa in een strakke blauw met okergele jurk. Geen traditionele trouwjurk, maar wat ziet ze er mooi uit.

Advertentie

Liefdevol

Op de eerste foto zien we een stralende Antonie en dolgelukkige Isa door de smalle straten van Venetië lopen. Daarna zit het stel hand en hand in de trouwzaal en op de laatste foto geeft een lachende Antonie zijn vrouw een aantal dikke kussen op haar handen. De liefde spat van de foto’s.

Toen ik je zag

Samen met Antonie kreeg Isa een zoon Merlijn en dochter Vlinder. In 2010 maakte Antonie een einde aan zijn leven, zijn zoon was toen 11 jaar en zijn dochter 5 jaar. Over haar leven met Antonie en zijn depressies schreef zij in 2013 een boek getiteld Toen ik je zag.

Dit bericht bekijken op Instagram 26 juni 1997 #❤️ ( fotografie Mario Nap) Een bericht gedeeld door Isa Hoes (@isahoes) op 26 Jun 2019 om 7:46 (PDT)

De beste artikelen van Libelle ontvangen in je mailbox? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Instagram. Beeld: ANP