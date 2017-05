Isa Hoes reageert vanmiddag op een oproep van zanger Dotan voor eerlijke verhalen op Instagram. “Leven zonder filters… durven we dat nog?” vraagt de actrice zich af in een ontroerend pleidooi.

Dotan is al zijn hele leven een perfectionist, schrijft hij op Instagram. En dat terwijl imperfectie zoveel interessanter is. De zanger ziet graag meer eerlijke verhalen op Instagram. Hij roept op tot het plaatsen van ongefilterde foto’s en verhalen met de hashtag #insidemybones.

Glamour

Isa Hoes reageert vanmiddag op de oproep met een indrukwekkend pleidooi: “Ik weet niet of mensen denken dat ik een en al glamour ben, maar dat ik sterk ben is denk ik wel iets wat mensen van mij denken. En dat klopt, maar niet elke dag en ook niet van jongs af aan. Op de lagere school werd ik door een klasgenoot geschopt en geslagen. Altijd als niemand het zag of samen met anderen die lafjes wegkeken. Maar ook ik deed niets. Ik implodeerde, had iedere dag buikpijn en wilde op een gegeven moment niet meer naar school. Wel leefde ik in mijn fantasiewereld. Wacht maar, dacht ik, als ik later groot ben word ik een hele goeie actrice!”

Diep van binnen

“En toen ik werk kreeg, geloofde ik het diep van binnen niet. Bij alles wat ik voor elkaar kreeg was er een stem die zei dat het vast mis ging, dat ze zich vergist hadden. En al die jaren ging ik door maar vond ik dat het beter moest en beter kon.”

Overleven

“Perfectionisme?” vervolgt de actrice. “Nee hoor, ik was gewoon een harde werker zei ik. En na Antonies dood ging ik harder werken dan ooit. Ik moest de perfecte vader en moeder in een zijn. Ik moest mijn gezin nu alleen onderhouden en als freelancer weet je nooit wat er komt dus dankbaar voor alles wat er op mijn pad kwam. Tot 3 maanden geleden… ik klapte in elkaar en zag ineens wat ik had gedaan. Overleven in plaats van leven… begrijpelijk, maar ik kon niet meer. Nee, ik wil niet meer!”

Ratrace

“Niet meer hard zijn, maar zacht naar mezelf en de wereld om me heen. Niet meer zo perfectionistisch maar gewoon leven, genieten en vertrouwen op wat er is. Elkaar weer echt aankijken en voelen, niet de vluchtigheid en oppervlakkigheid. Dat is ook wat ik mijn kinderen wil meegeven; de ratrace, de druk van ‘mooigemaakte’ social media.. het is allemaal niet waar! Het is niet echt. Leven zonder filters… durven we dat nog? Ik wel… hoop dat je mee doet. Dank je wel @dotanmusic voor je uitnodiging en hoop dat meer mensen geïnspireerd raken! Het leven is niet altijd makkelijk en als we dat durven delen zullen de gesprekken en contacten eerlijker, intenser en interessanter zijn dan ooit,” sluit Isa Hoes af.

Bron: Instagram Isa Hoes, Beeld: ANP