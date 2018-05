Isa Hoes deelt liefdevolle foto van haar kinderen (mét belangrijke boodschap)

Isa Hoes heeft een prachtig weekend achter de rug in Parijs met haar zoon Merijn (19) en dochter Vlinder (13). Even tijd voor elkaar, want dat is hartstikke belangrijk volgens haar. “Na dit weekend Parijs voel ik weer hoe intens dankbaar en blij ik ben met ze.”

Eiffeltoren

“Misschien een beetje filosofisch, maar deze twee zijn pijlers, mijn basis”, schrijft Isa bij een schattige foto van haar kinderen bij de Eiffeltoren. Het afgelopen weekend hebben ze volop van elkaar genoten in de stad van de liefde. Isa is dan ook dolblij dat ze nog steeds samen dingen ondernemen, delen en bespreken en elkaar altijd respecteren. “Na dit weekend Parijs voel ik weer hoe intens dankbaar en blij ik ben met ze.”

Uit huis

En wat gaat de tijd snel. Haar zoon is alweer 19 jaar oud en gaat binnenkort op zichzelf wonen. “De een vliegt bijna uit, de ander (gelukkig) nog even niet, maar… time goes fast”, vertelt ze. Dus ze moet nog even goed genieten, zolang het kan.

Bron: Instagram. Beeld: ANP