Isa Hoes en kinderen vertellen openhartig over de dood van Antonie Kamerling

Voor zijn tv-programma Johnny into the Wild neemt Johnny de Mol bekende Nederlanders mee op reis. Isa Hoes en haar kinderen Merlijn (18) en Vlinder (13) reizen met hem naar Namibië.

In Namibië gaan de gesprekken vooral over het overlijden van Antonie Kamerling in 2010. Isa legt uit hoe ze na zijn dood in een soort ‘survivalmodus’ terechtkwam, en er alleen maar aan dacht om alles goed te doen voor haar kinderen. Ze had geen idee hoe ze het intens verdrietige nieuws aan haar dochter, toen 5 jaar oud, moest vertellen.

“Ga maar, het is oké”

Ook vertelt ze over een soort visioen dat ze had, de avond na Antonies overlijden. “Ik zag Antonie en mij en we draaiden als het ware om elkaar heen. En toen zei ik: ‘Ga maar, het is oké.’ En toen liet ik hem los en was hij uit beeld. Het is goed, dacht ik toen. Hoe bizar is dat?”

Woede en verdriet

Merlijn was 10 toen hij zijn vader verloor. Hij vertelt dat hij de eerste jaren na zijn vaders dood zijn woede en verdriet binnenhield om zijn moeder te ontzien. “Want het was allemaal al moeilijk genoeg.”

Snel volwassen

Het valt Johnny op dat hij al zo volwassen is voor z’n leeftijd. “Dat is wel echt te snel gegaan door de dood van m’n vader. Het moest ook wel, eigenlijk.”

Bron: RTL. Beeld: ANP