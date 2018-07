Isa Hoes terug op plek waar Antonie uit het leven stapte en deelt emotioneel bericht

Isa Hoes en haar dochter Vlinder keerden voor even terug in Zevenhoven, de plaats waar ze woonden toen Antonie Kamerling in 2010 uit het leven stapte.

Op 6 oktober 2010 stapte Antonie Kamerling uit het leven. Hij bevond zich in ‘een diep dal’ en leed aan een manische depressie. Isa ging, om fijne herinneringen aan Antonie op te halen, terug naar de polder.

Sprookjesachtige natuur

“Voor ’t eerst in bijna 8 jaar geen verstikkend verdriet maar oprechte verwondering en zelfs weer liefde voor dit prachtige gebied”, schrijft Isa bij een foto waar de schaduwen van haar en Vlinder te zien zijn. De polder zit nog altijd in het hart van Isa en dochterlief. “Wat hebben we hier ‘geleefd’ en intens genoten van de sprookjesachtige natuur!”

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Beeld: Instagram & ANP