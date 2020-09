Isa Hoes vertelt over turbulent liefdesleven na dood Antonie Kamerling

Isa Hoes had een onstuimig liefdesleven na de dood van haar man Antoine Kamerling. In een interview met Jan Magazine, waar Isa deze editie gasthoofdredacteur van is, vertelt ze openhartig over deze periode.

In het interview vertelt Isa Hoes dat ze ervan was overtuigd dat ze niet lang alleen zou blijven. Toch is ze tien jaar later nog steeds single. Het daten na de dood van haar man ging dan ook niet zonder slag of stoot. De eerste man met wie ze ging daten, viel eigenlijk niet op vrouwen. Die relatie strandde daarom al snel.

