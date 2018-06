Isa Hoes plaatst emotioneel eerbetoon aan Antonie voor Vaderdag

“Ik ga eerlijk zijn”, schrijft actrice Isa Hoes in een bericht voor Vaderdag. “Het leven zonder vader is niet altijd makkelijk.”

Isa’s man Antonie Kamerling stierf in 2010. Met hem kreeg ze zoon Merijn (19) en dochter Vlinder (13). Onder de Instagram-foto’s die ze plaatst beschrijft Isa hoe moeilijk het voor haar kinderen moet zijn dat hun vader er niet meer is: “Nooit die vader waar je even bij kan klagen, tegenop kunt kijken of van kan leren.” Met Vaderdag doet dat extra pijn en staat ze er even bij stil, “want wat wás hij een top vader! Ik mis je zo….”

Lees haar hele, prachtige bericht onder de foto’s – waarin ze ook over het gemis van haar eigen vader en moeder vertelt.

Beeld: Brunopress, Instagram.

