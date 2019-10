Isabelle (53) bedacht een app voor ex-kankerpatiënten die op zoek zijn naar werk

Het zal je maar gebeuren: je krijgt kanker en geneest, maar je baas wil niet meer dat je terugkomt naar het werk omdat je een risico bent geworden. Het overkwam Isabelle Lebrocquy (53) toen ze 46 was. Ze besloot haar energie te richten op het aanpakken van dit probleem. Nu is er zelfs een app in ontwikkeling die cancer survivors helpt weer aan werk te komen.

Een paar jaar geleden was Isabelle genomineerd voor de Libelle STER-verkiezing. In het kader van de borstkankermaand vragen we hoe het met haar gaat.

In 2012 startte Isabelle haar arbeidsbemiddelingsbureau oPuce. Ze begeleidt mensen bij het vinden van een geschikte baan als ze werkloos zijn geworden omdat ze kanker hebben gehad. “De bemiddeling bleek erg moeilijk en traag te zijn. Daarom was het belangrijk het proces te digitaliseren en te versnellen.” De grootste groep mensen die zij helpt, heeft borstkanker gehad. Dit zijn vaak jonge mensen die na hun ziekte weer willen werken, maar bij wie dat niet altijd lukt.

Andere beeldvorming

Isabelle wil 2 dingen. Dat het leven na kanker normaal wordt en dat kanker op termijn een chronische ziekte wordt en dus niet meer dodelijk. Aan dat 1e wil ze bijdragen met oPuce. “Verandering begint bij taal, daarom wil ik de beeldvorming rondom kanker veranderen. Vroeger overleed een grote meerderheid, nu blijven 2 op de 3 mensen leven.” Het is dus een heel andere wereld geworden. “Daarom wil ik dat iemand op een laagdrempelige manier weer werk krijgt.”

Motivatie

Isabelle had ooit zelf een goede baan als unit manager, maar toen kreeg ze darmkanker. Toen ze na 5 maanden weer aan het werk wilde, kreeg ze tot haar verbazing een sms’je van haar werkgever dat ze niet meer terug hoefde te komen. “Financieel was het een te groot risico om mij te houden. Het beeld heerst dat wij, ex-kankerpatiënten, weer ziek worden of zelfs doodgaan. Zodra ik mijn baan verloor, viel ik in een diep gat. Ik miste mijn collega’s en belandde in een sociaal isolement.” Met solliciteren kwam ze ook niet verder. “Ik was dankbaar voor het leven en wilde graag weer werken, maar bedrijven zagen mij alleen maar als een financieel risico.”