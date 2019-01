Italiaanse Emily (8) overlijdt door ongeluk met haar slee op zwarte skipiste

Wat begon als een leuk dagje sleeën in de sneeuw, eindigt voor de ouders en het broertje van de Italiaanse Emily Forisano (8) in een nachtmerrie. Het viertal was in Ritten in Zuid-Tirol, toen Emily en haar moeder op de gevaarlijke zwarte piste terechtkwamen met hun slee.

Emily en haar moeder Renata Dyakowska (38) waren op weg naar de rodelbaan, die start bij het middelstation van de piste. Maar in plaats van uit de lift te stappen, blijven ze zitten. Hierdoor komen ze helemaal tot aan de top van de berg, waar borden waarschuwen dat sleeën verboden is.

Steile afdaling

Renata en haar dochtertje kwamen al snel in de problemen. Het eerste stuk van de piste is nog vlak, maar snel daarna maakt de piste een knik en volgt een steile afdaling. Renata probeerde nog te sturen, maar tevergeefs. De slee sloeg met een hoge snelheid tegen een boom. De 8-jarige Emily overlijdt ter plekke, haar moeder raakte zwaargewond.

Waarschuwingsborden

De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Omdat overal waarschuwingsborden staan, is Renata mogelijk nalatig geweest. Volgens haar man, de vader van Emily, wisten ze niet dat het gebied zo gevaarlijk was. Bovenaan het gebied was het gebied namelijk redelijk vlak, zegt hij. De politie verwijt de beheerder van het skigebied dat de tekst op de waarschuwingsborden alleen in het Duits zijn geschreven, terwijl er in Tirol ook Italiaans wordt gesproken.

Bron: AD. Beeld: iStock