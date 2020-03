Italianen redden levens door onderdelen van beademingsapparatuur te 3D-printen

Omdat er momenteel veel coronapatiënten aan de beademing liggen, is de beademingsapparatuur in ziekenhuizen extra veel in gebruik. Bij een Italiaans ziekenhuis ontstond dan ook de nodige paniek toen onlangs bleek dat ze een groot tekort hadden aan een specifiek onderdeel van deze apparatuur.

De producent kon de ventielen niet op tijd leveren, maar gelukkig schoot een groepje Italiaanse burgers te hulp: zij wisten met een 3D-printer alsnog het ventiel voor de beademingsapparatuur te produceren.

Weigering van producent

De productiekosten van het onderdeel zijn 1 dollar, terwijl de verkoopprijs normaal gesproken 11.000 dollar is. Maar toen Cristian Fracassi en Alessandro Ramaioli de 3D-printfile van het ventiel bij de producent opvroegen, weigerde deze het bestand te delen. Het gaat om een gepatenteerd onderdeel waarvoor de maker veel tijd en kosten in de ontwikkeling heeft gestoken.

Succesvol in gebruik

Gelukkig konden de Italianen een 3D-printfile namaken aan de hand van een al bestand voorbeeld. De prints bleken succesvol te zijn: ze zijn sinds 10 maart in gebruik en werken naar behoren. Er worden inmiddels tien coronapatiënten mee verzorgd.

