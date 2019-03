Italianen vrijgesproken van verkrachting omdat vrouw te lelijk zou zijn

Een aanranding of verkrachting is verschrikkelijk om mee te maken en de gevolgen van zo’n gebeurtenis zijn vaak groot. Helemaal als je als slachtoffer niet geloofd wordt of de schuld krijgt. Het overkwam een jonge, Italiaanse vrouw (22).

Drie vrouwelijke rechters vonden dat ze ‘te lelijk was om verkracht te worden’ en oordeelden dat de vrouw ‘waarschijnlijk zelf begonnen was’.

Vrijgesproken

De verdachten, twee Italiaanse leeftijdgenoten, werden onschuldig verklaard. In hun oordeel schrijven de rechters: ‘De hoofdverdachte vond de vrouw niet eens leuk. Haar telefoonnummer stond in zijn telefoon als ‘Viking’, wat suggereert dat haar persoonlijkheid nogal mannelijk was. De foto in het dossier lijkt dat te bevestigen.’ De uitspraak vond in 2017 plaats, maar kwam vorige week pas naar buiten omdat de vrouw in hoger beroep gaat.

Verkrachtingsdrug

De verkrachting vond twee jaar eerder plaats. Na een avondcollege ging de vrouw met een groep in een bar iets drinken. “Daar hebben de twee iets in haar drankje gedaan”, zegt haar advocaat tegen The Guardian. Vervolgens is ze door één van de mannen verkracht, terwijl de ander op de uitkijk stond. De mannen verklaarden later dat de sex met instemming had plaatsgevonden, maar na onderzoek in het ziekenhuis vonden dokters ernstige interne wonden bij de vrouw. Ook werd een hoog percentage benzodiazepine in haar bloed gevonden; een drug die vaker bij verkrachting wordt gebruikt.

Eigen schuld

Woensdag werd door enkele honderden demonstranten bij de rechtbank geprotesteerd. De zaak wordt nogmaals bekeken. Goed nieuws natuurlijk, maar Italië-correspondent Mustafa Marghadi wijst tegelijkertijd op een veel breder probleem. “Italië loopt nog erg achter wat betreft vrouwenrechten. Je ziet bijvoorbeeld dat de #MeToo-beweging het land bijna volledig heeft overgeslagen. Als ik hier met Italianen over spreek, krijgt het slachtoffer vaak de schuld”, vertelt hij. “Sommigen zeggen: zij liep met een kort rokje over straat, dus ze kon het weten. Dat is vooral bij oudere mensen. Maar als zij dit in stand houden, sijpelt het door naar de jongere generatie.”

