Kijkers 'Zondag met Lubach' lovend over dít item: "Hij opent je ogen"

Zondagavond ging het 11e seizoen van Zondag met Lubach weer van start. Het satirische programma waarbij presentator Arjen Lubach actuele onderwerpen aan de kaak stelt, werd ook dit keer weer goed ontvangen.

Vooral het item over het kapitalisme viel in de smaak, blijkt op Twitter.

In Zondag met Lubach brengt komiek, auteur en presentator Arjen Lubach de kijker in slechts 30 minuten op de hoogte van het nieuws van de afgelopen 7 dagen. De show zit vol satire en humor en wordt gemaakt met een dikke knipoog.

In de eerste aflevering heeft Arjen het onder andere ook over het kapitalisme. Veel grote bedrijven, zoals Uber, Spotify, Thuisbezorgd en Airbnb, maken jarenlang verlies, maar kunnen blijven bestaan dankzij rijke investeerders. Dat soort geld heet durfkapitaal. Ze blijven investeren om uiteindelijk de allergrootste te worden. Maar deze aanpak zorgt wel voor oneerlijke concurrentie met lokale bedrijven. Zoals Arjen Lubach ook zegt: “Lokale bedrijven spelen monopoly tegen iemand met onbeperkt monopolygeld.”

Niet heel eerlijk dus. De kleine bedrijven gaan failliet en de grote bedrijven worden steeds groter. En als ze eenmaal de grootste zijn, maken ze misbruiken ze hun marktmacht en gooien ze de prijzen omhoog. Kortom: volgens Arjen is het niet heel slim om bij deze grote bedrijven diensten of producten te kopen. Je hebt maakt deze bedrijven er alleen maar groter mee en uiteindelijk heb je vooral jezelf ermee.

Daar zijn de kijkers het wel mee eens. Op Twitter zijn ze dan ook erg lovend over het item. “IJzersterk item. Het doembeeld van lege winkelstraten moet je toch niet willen” en “Arjen Lubach opent je ogen wel zeg”, schrijven kijkers op Twitter. Ook laten mensen weten dat ze daarom juist shoppen bij lokale ondernemers, om er zo voor te zorgen dat de grote bedrijven geen machtspositie krijgen. “Daarom haal ik mijn koffie bij een lokale ondernemer en niet bij multinational Starbucks” en “Als je ook maar een beetje principes hebt, neem je geen Uber meer en bestel je niet via Thuisbezorgd”, klinkt het gelijk.

