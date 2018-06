Ivan is de winnaar van Utopia en bemachtigt daarmee 51.000 euro

Vanavond was de ontknoping van Utopia te zien waarbij Ivan Mauloed met de titel Utopiaan Van De Eeuw en maar liefst 51.000 euro ervandoor ging.

Ivan wist in de bloedstollende finale zijn medebewoners Fay, Mehmet, Demi en Bas achter zich te laten.

Utopia

In de realityshow Utopia bouwden vijftien Utopianen hun ideale samenleving op. Dit startte op 31 december 2013 in een loods en 10.000 euro. Het prijzengeld dat Ivan wist te bemachtigen hebben de deelnemers zelf verdiend met markten en evenementen. Ivan keerde begin 2018 terug in het programma nadat hij een barbershop in Utrecht met zijn broer wist op te starten.

Utopia deel 2

Fans hoeven niet getreurd te zijn: er komt een deel twee aan. Aanstaande maandag begint Utopia 2 al op SBS 6. Hierin is te zien hoe Adriaan, Brandon, Christel, Jessie, John en Mike ook proberen een ideale samenleving op te bouwen. Dit keer niet met een loods en 10.000 euro, maar met enkel 250 euro, een paar houten planken, een oud mobieltje, een vijver met vissen en 25 euro beltegoed.

Bron: nu.nl. Beeld: iStock