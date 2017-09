Alles wat de familie Trump doet, ligt natuurlijk onder een vergrootglas, dus wanneer Ivanka Trump een klein foutje maakt op Twitter zijn mensen er als de kippen bij.

Het was dan ook wel een beetje een pijnlijke fout van Ivanka Trump. Op Twitter deelde ze een foto met haar pasgeboren neefje Luke en schreef daarbij: “Cuddling my little nephew Luke… the best part of an otherwise incredible day!”, wat eigenlijk betekent dat ze het helemaal niets vindt om op haar neefje te passen. Op Twitter reageerde mensen dan ook snel wat dan wel het juiste woord was, want zo gemeen zou ze het wel niet bedoeld hebben:

“Otherwise” implies you did not like hangin with this baby. https://t.co/oB5IEZmOf3 — christine teigen (@chrissyteigen) 20 september 2017

Doesn’t she mean the rest of the day was incredible, and cuddling her nephew was even better?! — Tom Davies (@tomdavies1986) 20 september 2017

Overall, is the word. — christine teigen (@chrissyteigen) 20 september 2017

Bron: Elle.nl. Beeld: ANP