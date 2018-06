Ivanka Trump verzint een bijzonder gezegde en krijgt prompt het internet over zich heen

In de VS gaat geen dag voorbij of de dochter van president Donald Trump krijgt kritiek. Deze keer wordt ze in ieder geval om een originele reden uitgehoond door veel Amerikanen (en Chinezen!).

Het begon allemaal met deze tweet:

“Those who say it can not be done, should not interrupt those doing it.” -Chinese Proverb — Ivanka Trump (@IvankaTrump) 11 juni 2018

“Zij die zeggen dat het niet zal lukken, moeten niet de mensen onderbreken die het wel voor elkaar proberen te krijgen.” Een Chinees spreekwoord, aldus Ivanka.

Commentaar

Nee hoor, gilde Twitter. Dat is helemaal geen gezegde en in ieder geval is China zéker niet de oorsprong.

Three minutes of googling suggests this is a fake Chinese Proverb. It seems in fact to be American from the turn of the 20th c.—which makes sense, since its spirit is can-do Americanism. But why are Trump WH aides giving our proverbs to China, increasing our proverb deficit? https://t.co/bqjbZhXlQr — Bill Kristol (@BillKristol) 11 juni 2018

Op het Chinese Twitter (Weibo geheten) waren gebruikers ook niet helemaal zeker waar het vandaan kwam, of dat het überhaupt bestond. In het land van de rijzende zon is de dochter van Ivanka, de kleindochter van Trump, wel mateloos populair.

En er wordt van alles aan gedaan om dat zo te houden. Hier zingt ze bijvoorbeeld een liedje in het Mandarijn:

Bron: Nieuwsblad. Beeld: ANP