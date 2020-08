Vriend overleden shorttrackster: “Lara was ook wereldkampioen harten stelen”

Begin juli werd wereldkampioen Lara van Ruijven onwel tijdens een trainingskamp in de Pyreneeën. Ze overleed uiteindelijk op 10 juli in een Frans ziekenhuis. Haar vriend Ivar gaf maandag voor het eerst sinds het overlijden van zijn vriendin een uitgebreid interview.

“Met de vraag blijven stellen hoe het kon, komt Lara niet terug. Was het maar zo”, vertelt Ivar aan De Telegraaf.

Het leven lachte het koppel toe, tot deze zomer. Begin juli werd Lara plotseling onwel tijdens een trainingskamp in de Pyreneeën. Daar bereidde de nationale selectie zich voor op het nieuwe shorttrackseizoen. Nadat ze in het ziekenhuis was opgenomen, ontstonden al gauw complicaties. Lara kreeg interne bloedingen en werd meerdere keren geopereerd. Het mocht niet baten. De wereldkampioene overleed enkele dagen later.

Hard achteruit

Ivar vertelt dat de situatie eerst niet zo ernstig leek. Zijn vriendin belde hem dat ze naar het ziekenhuis moest, maar er was geen reden tot groot alarm. Een paar dagen later is Ivar toch met zijn schoonvader naar het zuiden gereden. Na een lange dag rijden gingen ze ’s avonds laat naar het hotel, om de volgende ochtend meteen bij hun vriendin en dochter langs te gaan. Maar midden in de nacht werden ze gebeld dat Lara’s toestand hard achteruit ging.

Lara raakte in coma en is daar niet meer uit ontwaakt. “Brute pech. Je wereld staat op zijn kop”, vertelt Ivar – die in het gesprek met de krant ook terugkijkt op de mooie momenten met zijn vriendin. “Ze was niet alleen wereldkampioen shorttrack op de 500 meter, maar ook wereldkampioen harten stelen.”

Lief mens

Zijn vriendin had een veelbelovende carrière als shorttrackster en studeerde daarnaast ook rechten. Lara droomde van een carrière als officier van justitie na haar sportjaren. Maar ze was vooral een heel lief mens. Ivar: “Ze was wereldkampioen, maar zat ook gerust een taartje te eten bij de buurvrouw van 94.”

Op donkere dagen vindt Ivar veel steun bij zijn schoonvader en Lara’s broer Olav. Ook krijgt de familie volop steun van de shorttrackploeg. “Het gaat nog moeilijk worden, maar ik wil mezelf niet verliezen. En op de mindere momenten zal Lara er altijd zijn om me een schop onder mijn reet te geven”, besluit Ivar.

