Na vele IVF-pogingen raakt Vanessa zwanger, maar dan gaat het gruwelijk mis

Op 8 mei 2017 kregen Vanessa Fernandez Arango en haar man Jonathan goed nieuws: ze zijn in verwachting. Na meerdere miskramen en IVF-pogingen lijkt het erop dat hun grote droom alsnog zal uitkomen. Vanessa opent een Instagram-account om mensen op de hoogte te houden van haar zwangerschap, maar helaas loopt alles heel anders…

Op de dag van haar bevalling is het haar man Jonathan die een verdrietig bericht op het account plaatst: hun zoontje Alvaro is geboren, maar Vanessa heeft het helaas niet gehaald.

Stralend koppel

In de eerste instantie leek de zwangerschap van Vanessa voorspoedig te verlopen: week na week werden er foto’s op het Instagram-account geplaatst van het stralende koppel, de groeiende buik van Vanessa en de babykleertjes die ze alvast op de kop had getikt. Ook de minder leuke aspecten van de zwangerschap werden belicht: zo kreeg Vanessa de diagnose van zwangerschapsdiabetes.

Spoedkeizersnede

Als Vanessa 38 weken is, gaat het opeens fout: tijdens het ontbijt klaagt ze over pijn en niet veel later valt ze flauw. Vanessa wordt in allerijl naar het ziekenhuis gebracht, waar artsen besluiten om een spoedkeizersnede uit te voeren. Tijdens de procedure gaat de toestand van de vrouw plotseling sterk achteruit. Ze krijgt een hartstilstand en komt te overlijden.

Verdrietig nieuws

Op 2 september verschijnt er een berichtje op haar Instagram-account van haar man Jonathan. “Ik ben de man van Vanessa”, zo schrijft hij. “De dokters hebben een spoedkeizersnede uitgevoerd. Ons kind ligt op de intensive care, maar Vanessa heeft het helaas niet gehaald. Ik hoop dat iedereen begrijpt dat ik dit account zal afsluiten. Bedankt dat jullie haar gelukkig hebben gemaakt.”

Hartstilstand

Wat de dood van Vanessa precies heeft veroorzaakt, is niet bekend. Hoewel een spoedkeizersnede niet heel ongebruikelijk is, komt een hartstilstand tijdens zo’n procedure niet vaak voor. De kleine Alvaro bleek gelukkig de vechtlust van zijn ouders te hebben en worstelde zich er doorheen.

Ontwikkelingen

Jonathan houdt nu iedereen via Instagram op de hoogte van hoe het met hem gaat. Hij heeft alle volgers bedankt voor de warme berichtjes. “Het gaat alsmaar beter met Alvaro, beetje bij beetje. Hij moet nog heel wat tests ondergaan en zal nog een tijdje op de intensive care moeten blijven, maar zijn toestand gaat langzaam vooruit”, zo schrijft hij.

“Geweldige moeder”

“Ik had nooit gedacht dat het afscheidsbericht ter ere van mijn vrouw zo’n lawine aan steun teweeg kon brengen. Ik ben van plan om haar droom voort te zetten en andere koppels met vruchtbaarheidsproblemen te blijven helpen. Ze was uniek. De beste vriendin, dochter, partner en echtgenote. En ik ben er zeker van dat ze ook een geweldige moeder was geweest.”

Bron: Independent.co.uk. Beeld: iStock/Instagram