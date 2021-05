Een feestelijke dag voor Ivo Niehe: de presentator viert maandag zijn 75e verjaardag. Al meer dan 40 jaar is hij te zien op televisie. Hoe zag dat er in zijn beginjaren uit?

Ivo Niehe’s carrière is niet begonnen op televisie. In 1967 nam hij een single op met zijn band Ivo and the Furies. Een talentscout hoorde hem over zijn band praten op de radio en zag wel wat in hem voor op televisie. De rest is geschiedenis.

Ivo Niehe 50 jaar geleden

In 1981 presenteerde Ivo Niehe voor het eerst zijn programma TROS TV Show, waarvoor hij de grootste sterren mocht interviewen. Of dat nou in het Engels, Frans, Duits, Spaans of Italiaans was, Ivo maakte altijd indruk met zijn talenkennis. De presentator is op 75-jarige leeftijd nog altijd te zien op televisie en doet dat nog met net zoveel energie 50 jaar geleden.

Beeld: Brunopress