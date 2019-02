Het Chinese nieuwjaar is begonnen: dit heeft dit jaar voor jou in petto

Op 5 februari wordt wereldwijd Chinees nieuwjaar gevierd. Dit jaar is het volgens de Chinese kalender het jaar van het Varken. En dat belooft een bijzonder jaar te worden.

Volgens de Chinese kalender is dit het jaar 4717, oftewel het jaar van het Varken. Wanneer je in dit jaar geboren wordt of werd ben je vriendelijk, loyaal, eerlijk, beleefd en creatief en soms wat naïef. In de Chinese traditie staat het Varken voor vruchtbaarheid en potentie. Dat belooft dus wat voor het komende jaar.

Duurzaamheid

Het jaar van het Varken wordt een jaar van overvloed en uitwisseling. We denken niet meer alleen aan onszelf, maar zetten ons ook in voor anderen. Daarbij wordt ook duurzaamheid heel belangrijk. Dit jaar gaan we ons meer inzitten voor het milieu om de schade die we aanrichten te verminderen.

Familie

Mensen pikken dit jaar niet alles meer. Op politiek gebied komen we in opstand, maar ook privé willen we niet meer dat mensen geheimen voor ons hebben. Familie is in het jaar van het Varken erg belangrijk. Dit jaar is het jaar van vergeving en positieve energie. Op het gebied van werk denken we dit jaar erg goed na. We nemen geen risico’s en die strategische aanpak zorgt ervoor dat veel projecten een succes worden.

Bron: Catharinaweb.nl. Beeld: iStock.