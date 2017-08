Jacob (10) redt zijn broertje omdat hij heeft opgelet tijdens actiefilm

Jacobs broertje Dylan (2) viel op zijn buik in het zwembad. Alleen Jacob was in de buurt maar hij wist precies wat hij moest doen.

Hij had namelijk in de actiefilm San Andreas gezien wat je moet doen als iemand niet ademt. Dwayne, de hoofdrolspeler uit de film, redt namelijk een meisje door haar te reanimeren.

Schrikken

De kleine Dylan was de tuin zelf ingelopen en daar in het zwembad gevallen. Toen de Amerikaanse Jacob hem zag liggen twijfelde hij geen moment. Hij haalde hem uit het water en begon op zijn borstkas te drukken. Daarna rende hij naar binnen om zijn oma te waarschuwen, die op dat moment op hen paste. “Ik keek naar Dylan en zijn ogen waren naar achteren gerold”, laat oma Ellen weten. Ze zijn direct naar het ziekenhuis gegaan.

Herstellen

Het jongetje bleek ongeveer een minuut in het water te hebben gelegen. Christa, Dylans moeder: “De eerste uren in het ziekenhuis waren zo spannend. We wisten niet of hij volledig zou herstellen.” Uiteindelijk mocht Dylan na een dag in het ziekenhuis weer naar huis en maakte hij het goed. Zijn broertje is nu een lokale held door zijn dappere actie.

It pays to watch @TheRock’s movies: A 10-year-old boy in Michigan saved his brother’s life, remembering San Andreas. https://t.co/zoBMPfu3Tw — Brad Galli (@BradGalli) 24 augustus 2017

