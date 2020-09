Jacqueline’s benen werden geamputeerd door lekkende borstimplantaten

Rondom siliconen borstimplantaten is nog altijd veel discussie, want kun je er nu wel of niet ziek van worden? Radar ging op onderzoek uit en kwam tot een schokkende ontdekking.

In de aflevering van maandagavond vertelt Jacqueline Roes (54) over haar verschrikkelijke ervaring met siliconen borstimplantaten. Bij haar zijn de implantaten gaan lekken, waardoor de lekkende siliconen verspreid raakte door heel haar lichaam. Inmiddels heeft ze allebei haar benen en een arm moeten laten amputeren.

Eerder deed Jacqueline ook haar verhaal in Libelle. “Gisteren vertelde de onderzoeker dat in het weefsel van mijn beenamputatie extreem hoge concentraties silicium, afkomstig uit siliconen, zijn aangetroffen. Tot in mijn botten! Het betekent dat er overal in mijn lijf tijdbommetjes zitten.”

Veel klachten

Er is nooit aangetoond dat de siliconen borstimplantaten veilig zijn, maar toch worden ze bij duizenden vrouwen geplaatst. Nu blijkt dat veel vrouwen in Nederland, maar ook internationaal, ontzettend veel klachten hebben door hun siliconen borstimplantaten. Ze hebben last van vermoeidheid, spierpijn, hoofdpijn, concentratieproblemen en angsten. Bij de huisarts krijgen ze dan te horen dat het tussen hun oren zit of dat ze een burn-out hebben.