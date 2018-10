Onherkenbaar: dochter Marco en Leontine lijkt wel tien jaar ouder

Jada Borsato is pas 15 jaar, maar lijkt eerder een jaar of 25 te zijn. Dat bewijst ze met een foto die ze op social media deelt.

De dochter van Marco en Leontine is op haar jonge leeftijd al actrice, zangeres en stemactrice.

Inmiddels gaat het met haar carrière in de showbusiness behoorlijk goed. In 2012 speelde ze al in haar eerste speelfilm en nu heeft ze een hoofdrol in High School Musical te pakken. Het is duidelijk dat ze haar bekende ouders als grote voorbeelden ziet – hoe lief is dat?

Jada heeft ook nog twee oudere broers: Luca en Senna. Ze heeft al ruim vier jaar een relatie met Roeland.

Dit bericht bekijken op Instagram Winter is coming..❄️♥ 📸: @cooperseykens 🔥 Een bericht gedeeld door Jada Borsato (@jadaborsato) op 21 Okt 2018 om 11:20 (PDT)

Jada en haar vriendje:

Bron: Instagram. Beeld: ANP