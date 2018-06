Jade (21) werd getroost door een onbekend meisje na paniekaanval op station Amstel

De 21-jarige Jade kreeg afgelopen week een paniekaanval midden op station Amsterdam Amstel en barstte daarbij in tranen uit. Gelukkig kwam er een meisje naar haar toe dat haar een knuffel gaf en vroeg of het wel goed met haar ging.

Op Twitter deelde Jade haar verhaal. Ze schrijft dat ze net een slecht sollicitatiegesprek achter de rug had en vervolgens een vervelende aanvaring had met haar ex, waardoor de angststoornis die ze heeft flink werd getriggerd. Dat resulteerde in een paniekaanval: “Ik voelde me zo alleen en iedereen staarde naar me, m’n make-up zat tot m’n onderkin.” Tot een onbekend meisje op haar afstapte: “Ze zei: ‘Gaat het wel? Ik ken je helemaal niet, maar ik zie dat het helemaal niet goed met je gaat.’ En toen gaf ze me een knuffel.”

Dit bedoelde ik: pic.twitter.com/dwPQAztbGk — Jade van den Akker (@JadevandenAkker) 21 juni 2018

Omdat het onbekende meisje haar trein moest halen, was er geen tijd meer om gegevens uit te wisselen. En dus besloot Jade via social media op zoek te gaan naar haar, om haar te bedanken.

Ik wil eigenlijk echt heel erg graag weten wie het meisje was die me een knuffel gaf toen ik een paniekaanval kreeg op station Amsterdam Amstel gisteren. Kunnen jullie me helpen en dit Retweeten? — Jade van den Akker (@JadevandenAkker) 21 juni 2018

Haar berichtjes werden honderden keren geretweet, en met resultaat: het meisje meldde zich bij Jade. Op Twitter bedankt ze iedereen die meegeholpen heeft bij het zoeken. Ook voegt ze toe: “Ik weet nu als ik angstig ben of extreem verdrietig, dat er altijd iemand is die me ziet.” O, en die stage? Die heeft ze binnen!

LIEVE MENSEN HEEL HEEL HEEL HEEL ERG BEDANKT VOOR HET VELE DELEN! IK HEB HAAR GEVONDEN!!!!!! — Jade van den Akker (@JadevandenAkker) 23 juni 2018

Het gesprek ging niet lekker omdat ik die ochtend heel veel had gehuild op weg er naar toe. Ze hebben me wel aangenomen, heb ik vanochtend gehoord💕 — Jade van den Akker (@JadevandenAkker) 22 juni 2018

Bron en beeld: Twitter