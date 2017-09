Nederlandse Jaime en gezin zaten middenin Mexicaanse aardbeving

De Nederlandse fysiotherapeut Jaime Willems was aan het werk in het ziekenhuis van Puebla (Mexico) toen de krachtige aardbeving van gisteren hem overviel.

De schokken waren echt heel heftig. “Het leek alsof het gebouw 20 keer werd opgetild en weer neergezet”, vertelt de fysiotherapeut aan RTL Nieuws.

Bijna 250 doden

Ondertussen heeft de aardbeving met een kracht van 7.1 op de schaal van Richter al voor bijna 250 dodelijke slachtoffers gezorgd. Belangrijke steden in Mexico zijn getroffen door het natuurgeweld, waaronder de hoofdstad Mexico City, maar ook Puebla, waar Jaime met zijn gezin woont.

Complete chaos

De schade in Jaimes woonwijk valt mee, maar in het centrum van Puebla is de situatie een stuk ernstiger. “Het is triest, maar zo’n ramp treft altijd de armere mensen”, zegt de fysiotherapeut. “Ik ben nog niet in het centrum geweest, het is chaos en bovendien onveilig. Het eerste uur na de aardbeving waren er veel gewapende overvallen, omdat de politie afwezig was.” Tijdens de aardbeving was er een boel paniek in het ziekenhuis waar Jaime op dat moment aan het werk was. Samen met een patiënt is hij zo snel mogelijk naar buiten gevlucht.

Hollandse nuchterheid

Ondanks de hevigheid van de aardbeving blijft de Nederlander erg nuchter: “Als je hier woont, dan weet je dat je ermee te maken kunt krijgen”, zegt hij. “Er is niets aan te doen.” Mexico werd eerder deze maand ook al getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 8,1. Het epicentrum lag dichterbij de kustlijn en niet in de buurt van grote steden, waardoor er minder slachtoffers te betreuren waren. Toch kwamen bijna 100 mensen om het leven.

Bron: RTL Nieuws. Beeld: Facebook.