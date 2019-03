Jamai deelt heerlijk plaatje uit de oude 'Idols'-doos

Het is alweer bijna 16 jaar geleden dat Jamai Loman en Jim Bakkum tegenover elkaar stonden in de finale van de talentenshow Idols. Om op dit mooie moment terug te blikken, deelt Jamai een oud, maar ‘sexy’ kiekje.

“The 00’s called, they want me to bring the new sexy back“, schrijft Jamai bij het kiekje die is geschoten tijdens de opnames van het eerste seizoen van Idols. Op foto was Jamai pas 16 jaar oud. Waar is de tijd gebleven?

Metamorfose

Zo te zien heeft Jamai een hele metamorfose gehad, want van het jonge mannetje op deze foto zie je nu haast niets meer terug. Ook zijn fans moeten hard lachen om het kiekje. “Lekker outfitje” en “Als je maar lang genoeg wacht wordt die blouse vanzelf weer mode”, klinkt het onder de foto.

Herinneringen

Zijn fans kunnen de Idols-periode zich nog goed herinneren. Het was op dat moment de populairste show op televisie. Er keken niet voor niets 5,5 miljoen mensen naar de finale. “Deze foto brengt oude herinneringen terug. Ik had m’n muur vol met Idols-posters en de meeste waren van jou”, schrijft een van z’n volgers.

Glansrijke carrière

Jamai won het eerste seizoen van Idols uiteindelijk met 75% van de stemmen. En dat heeft goed uitgepakt voor de zanger, want hij heeft er een glansrijke carrière als zanger, musicalacteur en presentator aan overgehouden.

Bron: Instagram. Beeld: ANP