Jamai Loman heeft leuk nieuws na een heftige periode

Jamai Loman (32) legde zijn tv-werk een paar maanden neer vanwege ernstige nierproblemen. Maar binnenkort verschijnt ‘ie gelukkig weer live op de buis.

Op Instagram kondigt de zanger en presentator zijn comeback aan.

The voice of Holland

“Vanavond de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van The Voice of Holland“, schreef Jamai bij de preview van de talentenshow op vrijdag. “Vanaf de liveshow zal ik weer aansluiten! Enjoy!”

Niertransplantatie

Afgelopen juni maakte Jamai bekend dat hij met nierproblemen kampte en op korte termijn een niertransplantatie moest ondergaan. Dit ontdekte hij toen hij langs de dokter ging omdat hij een beetje vocht vasthield. “Mijn nieren werken niet zo goed meer. Ze bleken zo slecht dat ik meteen door moest naar het ziekenhuis”, vertelde hij toen op Radio 2 bij dj Ruud de Wild. “Dat betekent dat ik binnenkort begin aan een dialyse. Uiteindelijk ga ik het traject van een niertransplantatie in.”

Beter Laat Dan Nooit

Eigenlijk zou Jamai afgelopen zomer het programma Beter Laat Dan Nooit presenteren, maar vanwege ernstige nierproblemen heeft hij het stokje overgedragen aan Olcay Gulsen. Dit heeft ze volgens kijkers ontzettend goed gedaan en tijdens een uitzending van RTL Boulevard laat Olcay weten dat Jamai meerdere keren contact met haar heeft opgezocht om haar succes te wensen met de opnames van het programma. “Direct nadat bekend werd dat ik hem inderdaad zou gaan vervangen, had hij mij een superlief berichtje op Instagram gestuurd. Wat mij betreft is hij echt een superheld en ik ben blij dat hij er weer bij is.”

Gemist

Fans reageren ontzettend enthousiast onder het bericht waarin hij z’n comeback bekend maakt. “Wat fijn om je straks weer aan de slag te zien!” en “We hebben je heel erg gemist”, klinkt het.

Bron: Instagram, RTL Boulevard. Beeld: ANP