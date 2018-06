Heftig: Jamai Loman (31) moet een niertransplantatie ondergaan

Om fabels over zijn ziekenhuisbezoeken te voorkomen, vertelde de 31-jarige Jamai er vandaag op Radio 2 bij dj Ruud de Wild openhartig over.

Schrikbarend slechte nieren

“Klote”, noemt Jamai zijn situatie. Binnenkort begint hij met een dialyse en daarna zal hij het traject voor een transplantatie doorlopen. Het ging heel snel in korte tijd, omschrijft hij. “De huisarts testte mijn nieren en het was schrikbarend slecht. Zo slecht, dat ik me direct moest melden in het ziekenhuis. Sinds tien dagen staat mijn leven behoorlijk op zijn kop.”

Flinke stap terug

De wachtlijst voor een nieuwe nier is lang. “Zo’n drie tot vijf jaar”, weet Jamai. “Tot die tijd moet je aan de dialyse. (…) Als ik eenmaal die nieuwe nier heb, dan kan ik weer functioneren.” Al met al betekent het dus dat de zanger en presentator een flinke stap terug moet nemen. En dat terwijl hij bijna zou beginnen met de opnames van Beter laat dan nooit, waarin hij met tv-legendes op reis zou gaan. Maar hé, je gezondheid komt natuurlijk altijd op de eerste plaats. Sterkte, Jamai!

Vol trots heb ik zojuist bijgetekend bij RTL tot 2022!! Dank voor het vertrouwen en heb zo’n zin in de komende 4 jaar. In juni ga ik op reis voor een waanzinnig nieuwe programma! Een bijzondere trip door zuid-oost Azië met 4 TV legendes. Zin in!! pic.twitter.com/Jwa4UVDBxW — J A M A I (@JamaiLoman) 29 mei 2018

Bron: Radio 2. Beeld: ANP