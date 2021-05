James Worthy: “Ik klom in de boom die niet mijn vader was en nam plaats”

James Worthy (40) is schrijver, journalist en columnist. Hij is getrouwd met Artie en vader van James (7). Voor Libelle schrijft James columns waarin liefde centraal staat: voor zijn ouders, zijn gezin en het leven. Geestig, soms hartverscheurend, maar bovenal eerlijk en ontroerend.

Gistermiddag dacht ik dat ik mijn vader zag lopen, maar het bleek gewoon een boom te zijn. Ik klom in de boom die niet mijn vader was en nam plaats op de hoogste tak. Ik dacht dat ik daar moest zijn. Zo gaat het altijd. Als je klimt, kijk je naar de plek waar je naartoe wilt. De hoogste tak. Het puntje van de boom. Daar waar de problemen eindigen en de wolken beginnen. Je vergeet de plek waar je met klimmen begon. Je vergeet de grond, maar nog geen minuut later verlang je terug naar dat wat je voor even was vergeten. Ik durfde niet meer naar beneden te klimmen.

Een jongen fietste voorbij.

“Wat bent u aan het doen, meneer?” vroeg de jongen.

“Ik heb een oude telefoon en alleen als ik op deze tak zit, heb ik bereik,” zei ik. De jongen keek naar me zoals alleen tieners naar iemand kunnen kijken. Met ogen vol overmoed en vertwijfeling. Daarna fietste hij weg, terwijl hij allemaal geluiden van minachting maakte met zijn mond. Ik pakte mijn telefoon en belde mijn vriend de glazenwasser op.

“Rodney, ik zit vast in een boom,” zei ik.

“Je zit wat?” vroeg hij.

“Stel alsjeblieft niet te veel vragen. Niet nu. Wees een goede vriend. Goede vrienden stellen nooit te veel vragen. Ik heb jou en je ladder nodig.”

“Waarom? Shit, dat was een vraag, hè? Dit is nog best moeilijk. Ik kom er nu aan. In welke boom zit je? Shit!”

Ik stuurde hem de exacte locatie en toen zag ik een meisje onder de boom staan.

“Meneer, wat doet u daar? U gaat toch geen zelfmoord plegen?” vroeg ze. De elastiekjes in haar vlechten hadden dezelfde kleur als de veters in haar schoenen.

“Nee, natuurlijk niet. En hoezo weet jij wat zelfmoord is? Daar ben je nog veel te jong voor.”

“De vader van een meisje uit mijn klas heeft zelfmoord gepleegd. Hij had een brief achtergelaten. Ze heeft me die brief laten lezen. Er zaten drie spelfouten in. O, en ik ben bijna 12. Ik krijg een telefoon voor mijn verjaardag. En hopelijk ook een hoesje, want een nieuwe telefoon is niets zonder een hoesje, toch? Een hoesje maakt het af. Heeft u een mooi hoesje?”

Toen ik haar mijn hoesje liet zien, veinsde ze een gaap. “Dat is echt een saai hoesje.”

Haar boom

“Saai is goed. Wacht maar tot jij 40 bent. Saai is het hoogst haalbare. Jij hebt zeker een hoesje met een eenhoorn erop?” vroeg ik.

“Nee, ik geloof niet in eenhoorns. Ik geloof alleen in Billie Eilish. U moet trouwens wel snel deze boom verlaten. Deze boom is de favoriete boom van mijn zusje. Het is haar boom.”

“Haar boom? Ik zie haar naam nergens staan hoor”, mopperde ik.

“Dan moet u beter kijken. Haar naam staat daar bij uw rechterhand.”

Ik tilde mijn rechterhand op en zag ‘Lucy’ staan. “Ik beloof dat ik haar boom snel zal verlaten”, zei ik, voordat ik het bestelbusje van mijn vriend de straat in zag komen rijden. Hij draaide een raampje open. Ik kon hem nog niet zien, maar ik kon hem al wel horen lachen.

Rare vogel

“James, James, James, wat ben je toch een rare vogel”, lachte hij, terwijl hij zijn broek omhoog trok.

“Omdat ik op een tak zit. HA! Ik begrijp hem.”

Niet veel mensen weten dit, maar ik was zelf ooit ook glazenwasser. Samen met mijn vriend. Ons bedrijfje heette Zeem on you. Mijn vriend zette zijn hoogste ladder tegen de boom aan, klom omhoog en kwam naast me zitten. Hij kneep broederlijk in mijn rechterbovenbeen. Hij kneep in me alsof ik een spons was.

“Wat doe je in deze boom, vriend?”

“Ik liep langs en toen dacht ik dat ik mijn vader zag. En niet veel later zat ik in deze boom. Misschien hoop ik dat deze boom snel weer in mijn vader transformeert of zo.”

“Dat gaat niet gebeuren. Dit is geen Pinokkio, vriend.”

“Dat weet ik.”

Grappig

“Het gaat wel goed met je, toch?” vroeg hij.

“Ja, volgens mij wel. Maar ik mis hem gewoon. Mijn vader was de grappigste man die ik kende. Echt waar. En zijn knuffels. Mijn moeder is ook een goede knuffelaar hoor, maar haar knuffels zijn echt knuffels. Vaderknuffels zijn anders. Moederknuffels zijn zacht, van zijde. Als mijn vader me knuffelde, kon ik geen kant meer op. Hij kneep me fijn. Hij kneep me, fijn.”

“Je vader was zeker grappig, maar ik mag er ook zijn. Wil je een mop horen? Hoe noem je de hond van een goochelaar? Een labracadabrador.”

“Jeetje, wat slecht.”

“Waarom lach je dan?”

“Omdat dit een mop was die mijn vader had kunnen vertellen. En dan zelf lachen, weet je wel?”

Appel

Tien minuten later verliet ik de boom via de trap van de glazenwasser. Hij stond al beneden op de stoep. Twee treden voor het einde duwde mijn vriend opeens de trap omver.

“Waarom deed je dat?” vroeg ik rollend over de stoep.

“Ik wilde je wat laten zien.”

“Wat wilde je me laten zien, Rodney?” vroeg ik.

“Gewoon, dat de appel niet ver van de boom valt.”

Tekst: James Worthy. Foto: Ilja Keizer