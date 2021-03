James Worthy: “Ik tel nu 4 weken calorieën en word er gek van”

James Worthy (41) is schrijver, journalist en columnist. Hij is getrouwd met Artie en vader van James (7). Voor Libelle schrijft James columns waarin liefde centraal staat: voor zijn ouders, zijn gezin en het leven. Geestig, soms hartverscheurend, maar bovenal eerlijk en ontroerend. Deze week schrijft hij over calorieën tellen.

Vier weken geleden kraakte de weegschaal toen ik op hem ging staan. Ik keek naar het getal dat boven mijn tenen verscheen en schrok van de cijfers. Weegschalen kunnen niet liegen. Als iemand heel eerlijk is, noemen we die persoon goudeerlijk, maar dat heb ik nooit begrepen. Goud maakt gulzig, goud maakt jaloers en goud maakt slachtoffers. Goud maakt allesbehalve eerlijk. Als iemand heel eerlijk is, is die persoon zo eerlijk als een weegschaal. Mijn vrouw is zo eerlijk als een weegschaal.

Vier weken geleden heb ik een app gedownload die mijn calorieën telt. Erg sexy klinkt het niet. Singles zetten het ongetwijfeld niet op hun Tinder-profiel. “Avontuurlijke man. Veertiger. #Wanderlust. Vader. Creatief. Koophuis. Fervent calorieënteller. Mijn motto is: tel je zegeningen, en je calorieën.” Niemand wil met zo iemand daten. En terecht. Ik doe het nu vier weken en ik word er gek van. Ook heel gezond, maar minstens net zo gek.

Het is best een dwingende app namelijk. Als ik opsta, is de app al wakker.

“KICKSTART JE SPIJSVERTERING DOOR WAT WATER TE DRINKEN!” Ja, ja, rustig aan.

“JE MOET NU ONTBIJTEN! Spierbalemoji.” Gast, ik ben nog water aan het drinken.

“JE BENT VERGETEN JE ONTBIJT IN TE VOEREN!” Ik heb gewoon een baan, hé? En ik heb mijn zoon net naar school gebracht. Denk je dat ik niets te doen heb, of zo?

“BEREID JE MAAG VOOR OP DE VOLGENDE MAALTIJD MET WAT WATER!” Ik hoor je en ik begrijp je, app. Je doet dit uit liefde en natuurlijk ook een beetje voor het geld. Ik begrijp je, maar je hoeft niet de hele dag de calorieëndictator uit te hangen, toch?

“DIT IS HET PERFECTE MOMENT VOOR WAT FRUIT! Kersenemoji.” Je bent me echt grandioos in de richting van een Quarter Pounder-menu aan het duwen, vriend.

Sporten

Ik ben ook weer met sporten begonnen. Twee keer per week sta ik met een personal trainer op een kunstgrasveld in de buitenste buitenwijk van Amstelveen. Ik weet zeker dat ik daar niemand ken en daarom sport ik er ook. Niemand die ik ken, hoeft me te zien sporten. De sportoefeningen van tegenwoordig zien er ook echt raar uit. Ken je die oefening met die twee touwen en dat je die moet laten golven? Pure waanzin. Het ziet eruit alsof je twee reuzen aan het aftrekken bent. En ken je die oefening met die zware bal die niet stuitert en dat je die dan moet laten stuiteren? Bespottelijk!

“JE BENT VERGETEN JE LUNCH IN TE VOEREN!” Ik ben aan het sporten, gozer!

Hometrainer

Om het hele verhaal af te maken, hebben mijn vrouw en ik een hometrainer aangeschaft. Dat ding staat nu in de huiskamer. Soms hangt mijn vrouw natte kledingstukken over het stuur. In feite is het gewoon een wasrek met trappers. Maar ik fiets dus elke dag een halfuur, terwijl ik naar Tommy Teleshopping kijk. Ik vind het heerlijk. Ik ben aan het sporten en tegelijkertijd voelt het alsof ik niets aan het doen ben. Wat ik wel jammer vind, is dat gevoel wat mannen van mijn leeftijd hebben als ze na een halfuur fietsen van de hometrainer afstappen. Als ik afstap, heb ik minutenlang geen gevoel in mijn primaire geslachtskenmerken. Met tintelende testikels en een prikkelende plasser strompel ik dan door de huiskamer.

Fietsbroekje

Gisteren belde mijn vrouw naar een sportwinkel, toen ze me wederom zag strompelen.

“Mijn man is begonnen met fietsen. Niet professioneel, hoor, maar hij heeft dus pijn aan zijn mannelijkheid na het fietsen. Hebben jullie ook fietsbroekjes?” vroeg ze.

“Welke maat?”

“Heb je het over het broekje of over zijn mannelijkheid? Dat eerste is extra large en dat tweede hangt volledig van het licht af,” lachte ze.

Navel

Ik sta in een fietsbroekje van tachtig euro voor de spiegel in onze slaapkamer. In de afgelopen vier weken ben ik vier kilo afgevallen. Mijn navel kan mijn hart weer voelen kloppen. Ik maak me altijd zorgen om mijn navel als ik te zwaar ben. Dat hij zo ver van mijn lichaam af woont, dat hij mijn hart niet meer kan voelen kloppen.

“ALS JE HONGER HEBT, KAN JE WAT WATER DRINKEN OM JE MAAG TE VULLEN.” Ik heb er mijn buik vol van, beste app.

“JE ZIET ER GROOT UIT IN DAT FIETSBROEKJE! Aubergine-emoji.” Dat is lief van je, app. We komen er wel. Wat mij betreft is alles is weer koek en ei.

“RIJSTWAFEL EN KWARK. Knipoogemoji.”

Oké, oké, alles is weer rijstwafel en kwark.

