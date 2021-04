James Worthy (40) is schrijver, journalist en columnist. Hij is getrouwd met Artie en vader van James (7). Voor Libelle schrijft James columns waarin liefde centraal staat: voor zijn ouders, zijn gezin en het leven. Geestig, soms hartverscheurend, maar bovenal eerlijk en ontroerend. Deze week schrijft hij over de zoektocht naar een eventuele geschikte nieuwe man voor zijn moeder.

Ik zit sinds kort op een datingsite voor zestigplussers. Niet omdat ik mijn vrouw wil verlaten voor een man in een mosgroene bodywarmer, maar gewoon omdat ik wil kijken of er nog een beetje leuke mannen voor mijn moeder zijn. Voor als de tijd rijp is natuurlijk. En als de tijd nooit rijp wordt, is dat ook prima. Geluk is een lange trein en liefde zit maar in één wagon. Liefde is veel, maar het is zeker niet alles. Als je in een andere wagon zit, kun je ook gelukkig worden. En toch ben ik een beetje research aan het doen naar mannen van boven de zestig.

Kaasfondue

Ik kijk naar de profielfoto van Edo. Edo is 66 jaar oud en in de eerste zin van zijn tekst staat dat je hem wakker kunt maken voor kaasfondue. Ik vind dat lichtelijk verontrustende informatie, maar ik waardeer het ook. Als ik een tekst zou moeten schrijven voor op een datingsite, zou ik de meest verleidelijke zinnen schrijven. Mannen van boven de zestig doen dit dus overduidelijk niet. Mannen van boven de zestig zijn gewoon eerlijk. Take it or leave it. Je kunt Edo wakker maken voor kaasfondue en hij is dol op het renoveren van oude caravans. Dat is alles.

IJzersterk