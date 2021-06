James Worthy: “Geluk is nog nooit zo opvliegerig geweest”

James Worthy (40) is schrijver, journalist en columnist. Hij is getrouwd met Artie en vader van James (7). Voor Libelle schrijft James columns waarin liefde centraal staat: voor zijn ouders, zijn gezin en het leven. Geestig, soms hartverscheurend, maar bovenal eerlijk en ontroerend. Deze week schrijft hij over een warme woensdagmiddag, waarop hij met zijn vrouw en zoon bij het water zit.

Het is woensdagmiddag en het is 26 graden. Ik zit aan het water onder een boom. Mijn vrouw ligt op een kleedje een kruiswoordpuzzel te maken. Onze zoon kijkt boos naar ons vanuit het water. Hij is niet blij met de nieuwe zwembroek die we voor hem hebben gekocht. Zijn wenkbrauwen hangen lager dan de plinten in onze huiskamer. Mijn vrouw prikt subtiel in mijn schouder en zegt dat ik even met hem moet gaan praten. Ik sta op en loop in de richting van het water.

Bejaarde leeuw

Op het moment dat ik langs het kleedje van een groep studentes loop, houd ik mijn buik in. De meisjes lachen naar me zoals antilopen naar een bejaarde leeuw lachen. Ik ben een ongevaarlijk klompje harigheid. Vroeger was ik misschien de koning van de jungle, maar vandaag ben ik niets meer dan de jongleur van de koning.

“Waarom ben je zo boos?” vraag ik.